Schwerer Unfall auf B 8 bei Elz: Straßenglätte verursachte Zusammenstoß mit Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen, darunter zwei Kinder, hat sich am Mittwoch kurz vor 22 Uhr auf der B 8 in Höhe des Ortseingangs Malmeneich ereignet. Unfallursache war vermutlich Straßenglätte.

Die beiden Fahrzeuge stießen bei dem Unfall auf der B 8 bei Elz frontal aufeinander. Foto: Klaus-Dieter Häring/kdh

Eine Mutter krachte mit ihrem Wagen, aus Richtung Hundsangen kommend, frontal in ein in Richtung Hundsangen fahrendes Fahrzeug. In ihrem Fahrzeug befanden sich auch zwei Kinder. Alle drei Insassen wurden dabei schwer verletzt, während der entgegenkommende Fahrer Schnittverletzungen erlitt.

Auch Kinder wurden verletzt

Beide Elzer Feuerwehren, das DRK Elz sowie vier Rettungswagen, Notarzt, Leitender Notarzt sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst rückten zur Unfallstelle aus, sodass schließlich 49 Rettungskräfte vor Ort waren. Die Schwerverletzten wurden in verschiedene Wiesbadener Kliniken sowie ins Limburger St. Vinzenz-Krankenhaus eingeliefert. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße bis gegen Mitternacht voll gesperrt.