Schulung für Wäller Fachkräfte: Neuen Blick auf Demenz entwickelt

80 Fachkräfte beschäftigten sich beim Pflegefachtag des Caritasverbandes für die Diözese Limburg mit einem der anspruchsvollsten Themen in ihrem Berufsalltag überhaupt: der Demenz. Foto: Christoph Soeder/dpa/dpa-Bildfunk (Symbolfoto)/dpa

Detektiv spielen

„Es geht in der Pflege darum, das Person sein zu erhalten. Wenn eine Person mit Demenz das Gefühl hat, als Person gesehen zu werden, dann fühlt sie sich auch wohl. Und viele Menschen mit Wohlbefinden deuten auf eine hohe Pflegequalität hin“, sagte Klee-Reiter beim Pflegefachtag des Caritasverbands für die Diözese Limburg im Limburger Priesterseminar.

Bei der Pflege von Demenzkranken gehe es darum, genau auf die betroffene Person zu schauen und aus der professionellen Haltung eines Suchenden herauszufinden, was Betroffene gerade brauchen. „Wir müssen zugeben, dass wir nicht wissen, warum eine Person gerade laut ,Hallo' ruft oder warum sie unbedingt nach Hause will. Schauen Sie auf die Leute und nicht auf die Einhaltung von Standards oder Konventionen“, riet Klee-Reiter. Das könne auch bedeuten, die Patienten in einem bestimmten Rahmen gewähren zu lassen, damit sie sich wohlfühlen können.

In Situation der Patienten versetzt

Mit einer Selbsterfahrungsübung nach dem von Klee-Reiter entwickelten Demenz-Balance-Modell versetzten sich die Pflegekräfte in die Situation von Demenzkranken. Die Expertin, die seit 25 Jahren Einrichtungen und Dienste im Umgang mit Demenzerkrankungen trainiert, stellte den personzentrierten Ansatz nach Tom Kitwood vor und gab Tipps für die Pflegepraxis wie die ABC-Regel und die Bienchendienst-Methode. Dabei geht es darum, über den Tag viele kleine Interaktionen mit den Betroffenen anzubieten, um das Wohlbefinden zu steigern.

Das könne beispielsweise ein liebevoller Blick sein, eine deutliche und demenzgerechte Ansprache, ein kurzes Gespräch mit Details aus der Biografie des Erkrankten oder eine Berührung. „Das machen Pflegekräfte schon ganz oft. Es geht aber darum, es noch öfter zu machen“, forderte Klee-Reiter die Fachkräfte auf.

An Demenz Erkrankte könnten das Leben noch genießen

Die Expertin kritisierte, dass Demenz in der medialen Darstellung häufig ausschließlich negativ dargestellt werde. Das entspreche aber nicht dem Krankheitsverlauf. Menschen, die an Demenz erkrankt seien, verfügten, insbesondere am Anfang, noch über viele Ressourcen. Mit etwas Hilfe könnten sie noch lange ein selbstbestimmtes Leben führen. Die in Medien transportierten Bilder von schlecht gekleideten, verwirrten, hilflosen Menschen schürten Ängste und führten dazu, eine Demenzdiagnose mit einem sofortigen Todesurteil gleichzusetzen. Demenz sei zwar eine sehr schwere Krankheit. Betroffene verlören aber nicht die Fähigkeit, das Leben zu genießen.

Ulrike Goretzka stellte die Arbeit der Fachstelle Demenz im Main-Taunus-Kreis vor. Sie berät Angehörige, schult professionelle Pflegekräfte, leistet Aufklärungsarbeit, weist auf bestehende Hilfsangebote hin und sensibilisiert mit Veranstaltungen für das Thema Demenz. „Die Schulungen, die wir anbieten, stehen allen offen“, erklärt Goretzka. Im Main-Taunus-Kreis werden mehr als 70 Veranstaltungen für Angehörige, Betroffene und Interessierte angeboten.

Empathie ist eine Voraussetzung in der Pflege

In seinem Grußwort betonte Diözesancaritasdirektor Jörg Klärner, wie sehr Demenzerkrankungen das Gesundheitswesen und das Pflegesystem herausfordern. „Die Betreuung und Versorgung von Betroffenen – ganz gleich, in welchem Pflegesetting sie tätig sind – ist eines der anspruchsvollsten Themen in der täglichen Praxis. Notwendig sind nicht nur pflegerisches Fachwissen und Expertise, sondern auch Empathie, Verständnis und die Geduld, sich in die Welt der Menschen mit Demenz einzufühlen“, so Klärner.

Zahlen werden steigen

1,8 Millionen Menschen in Deutschland leben derzeit nach Angaben der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft (DAlzG) mit Demenz. Bis 2050 werde die Zahl auf 2,4 bis 2,8 Millionen anwachsen, schätzt die DAlzG.