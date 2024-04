Schlaglicht auf große Themen der Verfassung: 14 Vorstellungen des Montabaurer oase-Theaters

Die Proben für die neue Theaterproduktion „Terror“ laufen auf Hochtouren. Für die nächsten Wochen mutiert die Bühne im Amateurtheater oase in Montabaur am alten Galgen zum Gerichtssaal. Der Grund: Das Theater inszeniert mit insgesamt 14 Vorstellungen das außergewöhnliche Stück „Terror“ von Ferdinand Schirach. Das Foto zeigt eine Szene im Gerichtssaal. Am 26. April ist Premiere. Foto: Hans-Peter Metternich