Sanierungsarbeiten so gut wie abgeschlossen: Bald freie Fahrt auf der K 131 bei Sessenhausen

Bald freie Fahrt auf der K 131 Foto: Hellmann/LBM

Die Vollsperrung soll im Laufe des 22. Dezember aufgehoben werden. Die Kosten für die Straßenbaumaßnahme belaufen sich laut Pressemitteilung für den Westerwaldkreis auf etwa 650.000 Euro.

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßenbaus mit einem Anteil von rund zwei Dritteln an den Kosten. Für die Arbeiten der Ortsgemeinde Sessenhausen zur Ertüchtigung der Gehwege und Nebenanlagen wurden in etwa 275.000 Euro investiert. Die Verbandsgemeindewerke Selters investierten circa 1, 3 Millionen Euro in die Erneuerung der Trink- und Abwasseranlagen. red