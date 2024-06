Plus Mogendorf

Sanierungsarbeiten in Mogendorf: Viel Bewegung in Sporthalle, Kegelbahn und Jugendtreffpunkt

i In der Kegelbahn arbeitet Handwerker Sebastian Szywalski, hier mit Nicole Hampel. Foto: Maja Wagener

„Wir haben ganz viele Fördermittel bekommen über die VG“, freut sich Nicole Hampel im Jugendraum von Mogendorf, während der Elektriker Leitungen verlegt. Benedict Hallerbach, pädagogischer Leiter der Verbandsgemeinde Wirges, habe die Gemeinde sehr unterstützt und viele Töpfe ausfindig gemacht, lobt die Ortsbürgermeisterin. So wie hier ist derzeit in verschiedenen Räumen der Krugbäckerhalle einiges in Bewegung.