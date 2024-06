Plus Westerwald

Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Vom „Polit-Küken“ aus dem Westerwald zur SPD-Landeschefin

i Als Ministerin und Abgeordnete blieb Sabine Bätzing-Lichtenthäler immer auf Tuchfühlung mit der Heimat, so wie 2018 bei der Eröffnung des neu gestalteten Raiffeisenmuseums in Hamm mit Ortsbürgermeister Bernd Niederhausen (links) und VG-Bürgermeister Dietmar Henrich. Foto: Sonja Roos (Archiv)

„Dass ich, wenn ich im November gewählt werde, die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie in Rheinland-Pfalz wäre, macht mich auch ein bisschen stolz. Rheinland-Pfalz und seine Menschen liegen mir sehr am Herzen“, sagt Sabine Bätzing-Lichtenthäler zur Nachricht, dass sie künftig die Geschicke der SPD als neue Landesvorsitzende führen soll. „Ich habe mich riesig gefreut und bin bis heute bewegt von dem Vertrauen und Zutrauen, das mir von so vielen Menschen entgegengebracht wird.“