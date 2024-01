Die Kolpingfamilie Obererbach ist seit vielen Jahren für ihre Rumänienhilfe bekannt, die bedürftigen Menschen in Siebenbürgen und anderen Regionen des Landes unterstützt (wir haben berichtet). Doch in den letzten Monaten musste die engagierte Gruppe mehrere tragische Verluste verkraften, die das Projekt infrage stellten, heißt es in einer Pressemitteilung.