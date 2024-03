Roller-Tour mit 1,62 Promille: Tankstellen-Kunden hindern Betrunkenen an Weiterfahrt

Aufmerksame Kunden der Total-Tankstelle in Wirges hielten bis zum Eintreffen der Polizei einen unter erheblichen Alkoholeinfluss stehenden Roller-Fahrer fest. Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille.

Durch beherztes Eingreifen konnten Tankstellen-Kunden in Wirges einen 65-jähriger betrunkenen Roller-Fahrer an der Weiterfahrt hindern. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag, 7. März. Gegen 19 Uhr soll der Roller-Fahrer aus der VG Wirges auf das Gelände der Total-Tankstelle gefahren sein. Kunden stellten fest, dasser augenscheinlich erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei dem Mann wurde in der Folge ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,62 Promille ergab. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt untersagt und der nun Beschuldigte wurde einer ärztlichen Blutprobenentnahme zugeführt. Der mitgeführte Roller wurde sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Montabaur bedankt sich bei den Zeugen vor Ort, die die Weiterfahrt des Rollerfahrers verhindert und damit unmittelbar bevorstehende Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer abgewendet haben.