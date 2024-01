Roland Jankowsky begeistert in Montabaur: „Wilsberg“-Kommissar beweist schwarzen Humor

Roland Jankowsky gastierte im Historica-Gewölbe an der alten Stadtmauer von Montabaur in der Reihe „Kultur am krummen Dienstag“ mit seinem Programm „Shortstories“. In der ZDF-Krimiserie Wilsberg spielt er seit 25 Jahren den etwas schrägen Kommissar Overbeck. In dieser Rolle tritt er gerne in so manches Fettnäpfchen, agiert auch oftmals ungezügelt und am Rande der Legalität, was ihm den Beinamen „Dirty Harry von Münster“ eingebracht hat.