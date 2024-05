Montabaur

Vorankündigung – Vollsperrung BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, zwischen dem AD Dernbach und der AS Montabaur am 25.05.2024, in der Zeit von 04.00 bis 05.00 Uhr.

Aufgrund des folgenschweren Verkehrsunfalls am 19.05.2024 auf der BAB 3, in Höhe der AS Montabaur, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, muss die Autobahn am 25.05.2024, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 05.00 Uhr, zwecks Unfallrekonstruktion noch einmal voll gesperrt werden.