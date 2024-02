Plus Bad Marienberg Rekordhaushalt für die Stadt Bad Marienberg: Investionen fließen in Straßen und Bauhof Der Haushalt 2024 der Stadt Bad Marienberg weist ein Rekordvolumen aus: Mit fast 20 Millionen Euro ist er so umfangreich wie noch nie zuvor. Der Stadtrat stimmte dem stattlichen Zahlenwerk, das zuvor vom Kämmerer der Verbandsgemeinde, Andreas Schnell, vorgestellt worden war, bei einer Enthaltung zu. Von Nadja Hoffmann-Heidrich

Investiert wird in diesem Jahr überwiegend in Straßenprojekte (in der Innenstadt und in den Stadtteilen) sowie in den Bauhof. So soll beispielsweise der Ausbau der Albrechtstraße abgeschlossen werden (mit Förderung aus dem Programm „Ländliche Zentren“). Weitere Ausbauvorhaben betreffen unter anderem die Wildparkstraße, den Marmer Weg sowie den Baumschulenweg (in Langenbach). ...