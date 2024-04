Plus Atzelgift

Reise durch die Welt der Filmmusik: Preiswürdige Darbietung der Limbacher Dorfmusikanten

Von Larissa Schütz

i Unter dem Motto „LDM goes Cinema” hatten die Limbacher Dorfmusikanten und ihre Helfer die große Logistikhalle der Firma Craco in ein festliches Filmtheater verwandelt. Dafür und für ihre musikalische Darbietung erhielten sie vom Publikum als Lohn reichlich Beifall. Foto: Röder-Moldenhauer

Der Preis für die beste Filmmusik ging in Hollywood dieses Jahr an Ludwig Göransson für den Film „Oppenheimer“. Im Westerwald hingegen heißt es: „Und der Preis geht an die Limbacher Dorfmusikanten.” Das Blasmusikorchester hat sich die begehrte, goldene Trophäe mit einem Abend voller magischer Momente redlich verdient. In der großen Logistikhalle der Craco GmbH in Atzelgift erlebten zahlreiche Zuhörer eine Reise durch die emotionale Welt der Filmmusik.