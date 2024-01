Plus Westerwald Proteste in Montabaur und Altenkirchen: Wäller Landwirte machen ihrem Ärger Luft Es war der große Tag des Protests. Landwirte aus der gesamten Region waren aufgerufen, mit ihren Traktoren zu demonstrieren. Sie folgten zu Hunderten, auch im Westerwald und dem Kreis Altenkirchen. Von unseren Reportern

Unterstützung erhielten sie dabei unter anderem von Bauunternehmern, Forstbetrieben, Abschleppunternehmen und auch Privatpersonen. Aber auch, wenn im Vorfeld viel von Chaos gesprochen wurde, blieb es in Sachen Verkehr dennoch recht ruhig in der Region – zumindest, wenn man an diesem Montag nicht auf Autobahnen angewiesen war. Los geht es bereits in ...