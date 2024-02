Premiere im Kreis: Buslinien gehen in die Hand lokaler Firmen

In der jüngsten Sitzung des Westerwälder Kreisausschusses gab es eine Premiere: Zum ersten Mal wurden die mit großem Aufwand gebildeten Linienbündel für den öffentlichen Busverkehr im Kreis nach einer umfangreichen Ausschreibung und nach Ermächtigung durch den Kreistag an zwei Unternehmen vergeben. Diese werden die Linien vom 14. Juli an für eine Vertragslaufzeit von acht Jahren eigenwirtschaftlich betreiben. Wirksam wurde die Vergabe am Freitag.