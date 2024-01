Plus Hillscheid Piksender Sport ist zeitlos: Traditionelles Christboomschmeißen in Hillscheid sorgt für Vergnügen Spektakel in Hillscheid: Bei fantastischem Winterwetter haben sich die Traktorfreunde Kannenbäckerland auch in diesem Jahr wieder einen Spaß daraus gemacht, nach ihrer alljährlichen Weihnachtsbaumsammelaktion für einen guten Zweck noch zum Weitwurfwettbewerb mit den piksenden und sperrigen Wurfobjekten aufzurufen. Von Birgit Piehler

Seit bereits 25 Jahren, ausgenommen die Corona-Jahre, veranstalten die Traktorfreunde das Christboomschmeißen zum Spaß für alle, die mitmachen wollen, vor dem Hillscheider CAP-Markt. Wie immer, so konnte auch in diesem Jahr wieder jeder teilnehmen. Die vier Kategorien, in denen angetreten werden kann: Kinder, Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 ...