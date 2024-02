Pfarrer Fabian Schley ist neu in Neuhäusel: Der Teamplayer will Raum zum Wachsen geben

Fabian Schley ist als neuer Pfarrer der Erlöser-Kirchengemeinde in Neuhäusel eingeführt worden. Während der Predigt ließ er bunte Bonbons regnen. Foto: Peter Bongard

Und der sein Glaubensbekenntnis als Tattoo auf dem Unterarm trägt. „Heilig, heilig ist Gott, die Macht, die alles beherrscht, die war, die ist, die kommt“ steht dort. Natürlich geht auch Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer auf den Hautschmuck ein, bevor sie Fabian Schley in sein Amt einführt. „Das, was Ihnen in Ihrem Dienst Kraft und Zuversicht gibt, können Sie im Studium nicht lernen“, sagt sie. „Es ist Gottes Segen, den wir Ihnen heute als Wegzehrung für Ihren Dienst mitgeben wollen. Das Bibelwort auf Ihrem Unterarm sagt: Gott ist immer da – stärker als alle Mächte auf dieser Welt. Dieser Glaube hat sie berufen, Pfarrer werden zu wollen und wird sie begleiten.“

Die Pröpstin ist sich sicher, dass auch viele irdische Wegbegleiter an seiner Seite sind: Menschen wie die Mitglieder des Kirchenvorstands, der Gemeinde und die Kollegen des Nachbarschaftsraumes, mit denen Fabian Schley künftig eng zusammenarbeiten will. Diese Menschen braucht’s. Denn die gute Saat sät sich eben nicht von alleine aus, sagt der neue Pfarrer während seiner Predigt: Das Aussäen ist unsere Aufgabe, unterstreicht er. Doch das, was gesät ist, muss Raum und Zeit zum Gedeihen und Wachsen haben.

Dann greift Fabian Schley in einen Korb und wirft die Saat aus. Keine Körner, sondern bunte Bonbons in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen – als süßes Bild für die Unterschiedlichkeit der Menschen mit ihren facettenreichen Fähigkeiten und Begabungen. „Der eine sät zum Beispiel Ruhe aus, der andere sät Begeisterung“, sagt Fabian Schley. „Ich glaube, das Reich Gottes ist: Wenn jeder Mensch sät, was er oder sie am besten säen kann. Wenn jeder Platz zum Wachsen hat. Wenn das, was wir säen, reiche Frucht bringt und wir wissen nicht wie. Wenn da etwas wächst, das wir uns nie hätten erträumen können.“

Die Segensworte der WegbegleiterInnen, der Pröpstin, des Dekans und des Präses; die Musik des Posaunenchores und Matthias Ohlig an der Orgel; dazu noch viele gute Wünsche: Der Einführungsgottesdienst für Fabian Schley hat den Boden bereitet, damit in der Erlöser-Kirchengemeinde Gutes weiter wachsen kann.