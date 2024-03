Plus Westerwald/Kreis Altenkirchen Personalmangel ist das große Problem: Diskussionsrunde mit Experten zur Notfallversorgung in der Region Von Markus Eschenauer i Die Notfallversorgung darf nicht zum Glückspiel werden, mahnte Robert Fischbach, Vorsitzender der Jungen Union im Westerwaldkreis und Moderator der Diskussionsrunde. Ob es soweit kommt, bleibt abzuwarten. Noch ist die Lage zu meistern, aber der sich verschärfende Personalmangel ist ein großes Problem. Foto: Boris Roessler/dpa Die Lage sei „dramatisch“, es „brennt unheimlich“, das Grundsystem sei verkehrt: Es waren deutliche Worte, die bei einer Diskussionsrunde zum Thema Notarztsituation in der Region gefallen sind – und ehrliche, glaubwürdige. Denn diejenigen, die ihre Einschätzung vorbrachten, wussten, wovon sie sprechen. Lesezeit: 3 Minuten

Eingeladen hatte die Junge Union (JU) im Kreis Westerwald nach Hattert. Rund 20 Zuhörer waren in den Saal des Gasthofs Weyer gekommen. Gesprächspartner von Moderator Robert Fischbach, Vorsitzender der JU im Westerwald, waren Heike Hehl, Krankenschwester am Krankenhaus in Hachenburg, Jörg Sohler, erfahrener Notfallsanitäter im Kreis Altenkirchen und Dozent im ...