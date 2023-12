Bad Marienberg

Passend zur Darts-WM: Darts-Profi Max Hopp besucht Gymnasium Bad Marienberg und gibt Wissen weiter

Traditionell steigt im Dezember in ganz Deutschland das Darts-Fieber, ausgelöst durch die jährlich in London ausgetragene Darts-WM. Am Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg ist die Begeisterung für den Darts-Sport aber das ganze Jahr hoch: Seit fast zwei Jahren trainieren Schülerinnen und Schüler regelmäßig in zwei Darts-AGs. Jetzt wurde ein besonderes Highlight organisiert: Darts-Profi Max Hopp besuchte das Gymnasium.