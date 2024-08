Paris glänzt bei den Spielen mit Höchstleistungen: Markus Kratzer auf der olympischen Zielgeraden

Plus Westerwälder Zeitung

Olympia-Begeisterung hat den Westerwald längst erreicht: Markus Kratzer freut sich auf Paris-Eindrücke

Während Alexander Schmidt aus Horbach und seine drei Kumpels sicher noch in Erinnerungen an ihren Olympia-Trip zu Beginn der Spiele schwelgen, steht dem Hachenburger Clint Sikorski die Reise in die französische Hauptstadt noch bevor, wie er uns berichtet.