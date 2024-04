Plus Ransbach-Baumbach

Opus 45 tritt mit Roman Knižka in Musikkirche auf: Kammermusik und Literatur zu 75 Jahren Grundgesetz

Von bp/red

i Roman Knižka trägt literarische, philosophische und humoristische Texte, Briefe, Zeitungsartikel und weiteres Unterhaltsames vor, das mit klassischer Musik für Bläserquintett begleitet wird. Foto: Frederic Kruft

„75 Jahre Grundgesetz. Eine mahnende Liebeserklärung“, so lautet der Titel der Veranstaltung im Jubiläumsjahr in Ransbach-Baumbach, die das Ensemble Opus 45 mit Schauspieler Roman Knižka am Dienstag, 16. April, 19 Uhr in der Ransbach-Baumbacher Musikkirche gestaltet (Eintritt frei, mit Anmeldung).