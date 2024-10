Optimum: Entscheidung über neue Hachenburger Stadthalle wird vertagt

Eigentlich sollte es in der Sitzung des Hachenburger Stadtrates an diesem Donnerstag, 10. Oktober, schwerpunktmäßig um die zukünftige Stadthalle an der Stelle des ehemaligen Sportclubs Optimum gehen. Doch wie Stadtbürgermeister Stefan Leukel jetzt mitgeteilt hat, wird er dem Rat am Abend vorschlagen, diesen Punkt von der Tagesordnung zu nehmen.

Am Standort des bisherigen Sportclubs Optimum soll eine neue Stadthalle für Hachenburg entstehen - ob als Neubau oder Umbau ist indes weiter offen.

Am Standort des bisherigen Sportclubs Optimum soll eine neue Stadthalle für Hachenburg entstehen - ob als Neubau oder Umbau ist indes weiter offen. Foto: Röder-Moldenhauer

Anzeige

Der Grund dafür, so Leukel, seien noch ungeklärte Fragen, die sich nach der Vorstellung eines Wirtschaftlichkeitsgutachtens in der Sitzung vergangene Woche ergeben hätten – insbesondere zur Finanzierung des Projektes. Es bestehe noch Beratungsbedarf, sodass aktuell keine finale Entscheidung über einen Neubau oder Umbau des bestehenden Gebäudes getroffen werden könne. Die Absetzung des Punktes habe er Anfang der Woche mit dem Ältestenrat besprochen, so Leukel.

Weiterhin Bestand auf der Tagesordnung für die Sitzung um 19 Uhr in der Stadthalle in der Leipziger Straße haben jedoch unter anderem die Themen „Beratung und Beschlussfassung über die Umgestaltung des Burggartens, 2. Bauabschnitt“ sowie "Errichtung einer kundeneigenen Trafostation zur Versorgung des Burggartens mit elektrischer Energie in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Hachenburg.