Plus Sainscheid

Oktoberfest zeigt funktionierende Dorfgemeinschaft: Alter Bahnhof auch bei Feier Thema – Wie geht es weiter?

Von Markus Eschenauer

i Bernd Jung (links), Vorsitzender des Kulturvereins Sainscheid, und Westerburgs Stadtbürgermeister Janick Pape beim Fassbieranstrich. Am Samstagabend machten die Oberkirchspielmusikanten aus Kölbingen ordentlich Stimmung, die Wäller 9 legten beim Frühschoppen am Sonntag los. Fotos: Markus Eschenauer Foto: Eschenauer Markus/Markus Eschenauer

Zahlreiche Gäste haben am Wochenende in Sainscheid Oktoberfest gefeiert. Eingeladen hatte der Kulturverein, und nicht nur Einwohner des Westerburger Stadtteils waren dem Ruf gefolgt, im und um das Zelt am Alten Bahnhof schöne Stunden bei gutem Essen zu verbringen. Doch das Fest zeigte nicht nur, dass man es sich in Sainscheid gut gehen lassen kann, sondern verdeutlichte eine funktionierende Dorfgemeinschaft und eine ganz aktuelle Entwicklung im Ort.