Plus Oberelbert

Oberelbert hat wieder einen Dorfladen: Neuer Pächter möchte mit Qualität und regionalen Produkten punkten

i Mitten im Dorf in Oberelbert eröffnete Carlo Rossbach (Bildmitte) seinen Dorfladen Das Lädchen. Zur Eröffnung gratulierten Ortsbürgermeister Sebastian Stendebach (rechts neben Rossbach) sowie Mitglieder des Ortsgemeinderates und Vertreter der Vereine. Foto: Ortsgemeinde Oberelbert/Sarah Stendebach

Lesezeit: 2 Minuten

Früher gab es den Tante-Emma-Laden in nahezu jedem Dorf im Westerwald. Doch das Konsumverhalten änderte sich. Die Discounter auf der grünen Wiese lockten in den vergangenen Jahrzehnten die Kunden immer zahlreicher in ihre Filialen. In der Folge mussten die kleinen und oftmals privat geführten Lebensmittelläden in den Dörfern schließen. In Oberelbert gibt es ihn nun wieder: Den Dorfladen in der Ortsmitte. Unter dem Namen Das Lädchen eröffnete der neue Betreiber Carlo Rossbach den Laden.