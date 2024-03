Plus Ebernhahn

Nur wenige Ebernhahner bei Abschlussveranstaltung: Was Bürger zum Schutz vor Starkregen beitragen können

i Früher hätten Anwohner beim Kehren der Bürgersteige regelmäßig die Körbe unter den Kanaldeckel geleert, erklärte die Planerin. Foto: Maja Wagener

Es gebe einige Orte in Ebernhahn, die von Starkregen betroffen sein können, machte Franziska Gelhard in der Roseneckhalle in Ebernhahn klar. Die Projektingenieurin des örtlichen Vorsorgekonzepts bedauerte, dass nur eine Handvoll Bürger zur Abschlussveranstaltung den Weg in den Sitzungsraum gefunden hatte. Denn die Erfahrungen an der Ahr hätten gezeigt, dass fehlendes Wissen lebensgefährlich sein kann.