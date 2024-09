Plus Selters

Notfalltreffpunkt Selters wird konkret: Verantwortliche sprechen am Warntag über Aufgaben und Schichten

i Konzentriert besprechen die Verantwortlichen des Notfalltreffpunkts in Selters über den Schichtplan und die Zuständigkeiten. Foto: Maja Wagener

Der bundesweite Notfall- und Warntag am kommenden Donnerstag beschränkt sich in Selters nicht auf das Überprüfen der Warnsysteme. Der Notfalltreffpunkt, in seinem von Fachleuten ausgearbeiteten Konzept (wir berichteten) bisher vermutlich einer der ersten in dieser Art im Westerwaldkreis, plant nun sehr konkret Aufgaben und Schichten, erklärten Initiator Klaus Kühl und Stadtbürgermeister Rolf Jung bei einem Vorbereitungstreffen im Stadthaus mit Organisatoren und Feuerwehr.