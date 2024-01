Um an die Ersparnisse von Senioren zu gelangen, werden Betrüger mit ihren Tricks immer einfallsreicher. In einem dreitägigen Seminar bildet deshalb die Polizei mit den Kommunen ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater aus. Was diese machen, darüber hat Bianca Westphal von der Seniorenleitstelle der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises mit Rüdiger Knapp gesprochen.