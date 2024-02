Die Ortsgemeinde Niedererbach kann sich freuen, denn die Nachfrage nach Kitaplätzen in der kommunalen Kindertagesstätte Rappelkiste ist groß. So groß, dass die Gemeinde die Nachfrage langfristig nicht decken kann. Auf Dauer soll nun ein neuer Kitabau als Lösung her. Kurzfristig haben die Niedererbacher eine neue Gruppe eröffnet, um die Situation zu entspannen.