Neuwahl erfolgreich: Frauenduo führt jetzt den Nabu Kroppacher Schweiz

Die Regionalgruppe Kroppacher Schweiz des Naturschutzbunds (Nabu) hat einen neuen Vorstand. In der Jahreshauptversammlung wurden Maria Marquardt aus Hachenburg und Carola Pfeiffer aus Müschenbach als Doppelspitze gewählt.

5000 Kröten gerettet

Maria Marquardt ist seit 2019 in der Nabu-Ortsgruppe aktiv, Carola Pfeiffer seit 2020. Die bisherige Vorsitzende, Karin Rohrbach-Gramsch, wird künftig als zweite Vorsitzende im Vorstand fungieren. Der wiedergewählte Kassenwart Alfred Weber aus Nister wurde für 40-jährige Nabu-Mitgliedschaft geehrt. Rückblickend auf 2023 zog die scheidende Vorsitzende Karin Rohrbach-Gramsch eine positive Bilanz der Projekte der Ortsgruppe. Am Amphibienschutz am Dreifelder Weiher hätten sich wieder viele ehrenamtliche Helfer beteiligt, darunter auch rund 20 Kinder.

Die Helfer retteten mehr als 5000 Kröten, Frösche und Molche, in dem sie sie sicher über die Kreisstraße zum See transportierten. Außerdem wurde im vergangenen Jahr ein Zuschuss für die Verlängerung des Krötenzauns um 200 Meter bewilligt.Die laufende Amphibienwanderung habe 2024 schon Mitte Februar begonnen, bislang seien rund 2500 der gefährdeten Tiere zu ihrem Laichgewässer gebracht worden. Für die Streuobstwiese in Roßbach wurden Gelder für Neuanpflanzungen bewilligt. Die neuen Bäume sollen im Herbst eingepflanzt werden.

Für den Apfelsaftertrag aus der Apfelernte sei ein fester Abnehmerkreis gefunden worden. Auch das Beweidungsprojekt in Höchstenbach sei erfolgreich. Auf ihrer Fläche in einer Wiesenaue fressen die fünf Moorschnucken die invasive Herkulesstaude und ermöglichen damit dem dadurch gefährdeten Fieberklee das weitere Wachstum.

25 Kinder helfen eifrig mit

Die Aktivitäten der Naturschutzjugend-Gruppe (Naju) mit ihren regulär rund 25 Kindern seien 2023 mit großer Beteiligung gelaufen, berichtete Leiterin Ariane Werner. Wegen des großen Interesses sei die Winterwald-Aktion sogar wiederholt worden. Aber auch die Veranstaltungen zum Braunkehlchen, dem Vogel 2023, oder zum Regenwurm waren gut besucht. Gut kam der Sonnenblumenwettbewerb an.

Als eine ihrer letzten Amtshandlungen ehrte Vorsitzende Karin Rohrbach-Gramsch Alfred Weber für 40 Jahre Mitgliedschaft im Nabu. 26 Jahre stand er ab 1985 an der Spitze. Mit großem Applaus dankte die Versammlung auch Karin Rohrbach-Gramsch für ihr unermüdliches Engagement im Naturschutz, insbesondere für ihre Verdienste um den Amphibienschutz am Dreifelder Weiher, den sie maßgeblich aufgebaut hat. red