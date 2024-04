Plus Enspel/Wellington

Neuseeländischer Passivhaus-Guru: Mike Greulich kommt ursprünglich aus Enspel

Von Sandra Fischer

i Mike Greulich aus Ensel vor einem Bürogebäude in Lower Hutt, das 2018 als erstes energieeffizientes Haus nach Passivhausrichtlinien in Neuseeland errichtet wurde – unter seiner Federführung. Foto: Sandra Fischer

Mit neun Jahren schickte sein Vater ihn auf die Familienfarm nach Paraguay, um „zum Mann zu werden“, mit elf lehrte ihn sein Nachbar, der „schöne Konsul Weyer“, rauchen, trinken und Schach spielen, mit 15 zog er nach Enspel, in die Heimat seiner Mutter, und mit 36 Jahren wanderte er ans andere Ende der Welt aus. Dort bringt Mike Greulich nun deutsches Wohnambiente in Form von Passivhäusern an den Neuseeländer. Wir haben ihn in seiner Wahlheimat Wellington besucht.