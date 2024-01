Es ist bereits seit vielen Jahren guter Brauch in Bad Marienberg, dass Mitglieder der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde nach der Silvesternacht zu Schaufeln und Besen greifen, um die Stadt von Böllermüll, leeren Flaschen und anderem Unrat zu befreien. Auch am ersten Tag des Jahres 2024 versammelten sich nach dem Frühgebet rund 20 Mitglieder der Gemeinschaft zum Kehren, Fegen und Reinigen in der Bismarckstraße und auf dem Marktplatz.