Plus Hachenburg

Neuer Spendenrekord beim Rewe-Cup: Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten freuen sich über knapp 51.000 Euro

Von Redaktion

i Alle Daumen nach oben: Gemeinsam haben viele Beteiligte im Rahmen des Hachenburger Rewe-Cups dafür gesorgt, dass die Rekordspendensumme in Höhe von 50.704 Euro zugunsten der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten erzielt werden konnte. Foto: Röder-Moldenhauer

1000 Herzen und Hände haben viel Gutes bewirkt: Beim Rewe-Cup in Hachenburg wurde in diesem Jahr ein neuer Spendenrekord erzielt. 50.704 Euro konnten jetzt an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten überreicht werden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.