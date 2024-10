Neuer Geldautomat in Nentershausen: Nach Sprengung wird Service neu eröffnet

An der vielbefahrenen Koblenzer Straße in Nentershausen lag jahrelang die Naspa-Filiale, bis sie im Spetmber 2023 gesprengt wurde. Während das Gebäude umgebaut wird, wurde in der Garage rechts neben dem Gebäude ein neuer Geldautomat montiert, der dieser Tage seinen Dienst aufnimmt. Fotos: Andreas Egenolf Foto: Andreas Egenolf