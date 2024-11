Plus Bad Marienberg Neuer Anlauf von Stadt und TuS: Bad Marienberg plant einen Kunstrasenplatz Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Im Jahr 2022 stand die Sanierung des alten Tennenplatzes in Bad Marienberg schon einmal unmittelbar bevor. Doch dann kam alles anders, weil die Schäden größer sind als zunächst angenommen. Nun ist geplant, die Sportstätte in einen modernen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Foto: Röder-Moldenhauer TuS und Stadt Bad Marienberg wollen gemeinsam einen neuen Anlauf unternehmen, den alten Tennenplatz im Sportzentrum zu modernisieren. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat auf Initiative des Fußballvereins einstimmig, beim Kreis einen entsprechenden Förderantrag auf Umwandlung in einen Kunstrasenplatz zu stellen. Lesezeit: 4 Minuten

Für die weitere Planung soll ein Fachbüro beauftragt werden. An den Kosten dafür, so die Forderung des Rates, soll sich der TuS ebenso beteiligen wie an den eigentlichen Baukosten. Zur Vorgeschichte: Bereits im Jahr 2021 hatte die Stadt beim Kreis einen Antrag auf Sportstättenförderung gestellt. Daraufhin war das Vorhaben, den maroden ...