Plus Hachenburg Neue Hilfe für Familien: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst in Hachenburg gestartet Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Zur Eröffnung des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Westerwald in Hachenburg konnten die Verantwortlichen auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Koordinatorin des Dienstes vor Ort ist Doro Meurer (3. von links). Unterstützt wird das Projekt unter anderem von dem Musiker Matthias Distel alias Ikke Hüftgold (4. von links) und dessen Summerfield Kids Foundation. Träger des Angebots sind die Deutschen Kinderhospiz Dienste aus Dortmud, die bei der Eröffnung vom geschäftsführenden Vorstand Finanzen, Michael Cremann (links, mit Teddy), vertreten wurden. Foto: Nadja Hoffmann-Heidrich Die Zahl ist erschreckend: Laut Schätzungen leiden derzeit rund 240 Kinder und Jugendliche im Westerwald unter einer so schweren Erkrankung, dass sie voraussichtlich noch vor ihrem 18. Geburtstag sterben werden. Für die weitaus meisten dieser jungen Patienten und ihre Familien gab es bislang weit und breit kein entlastendes, hospizliches Angebot. Doch das soll sich jetzt ändern. Lesezeit: 4 Minuten

Am Freitag wurde in Hachenburg der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald eröffnet. Träger dieses Angebots sind die Deutschen Kinderhospiz Dienste (DKD), die neben Bochum, Dortmund, Frankfurt, Regensburg und Schwerin jetzt mit Hachenburg ihre sechste Ambulanz an den Start bringen. An der Spitze des Westerwälder Standortes steht die Koordinatorin und Initiatorin ...