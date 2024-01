Neue Forstwirtschaftsmeister: Facharbeitskräfte für die Zukunft des Walds

Wie kann der Wald in Zukunft seine zahlreichen Funktionen erfüllen? Mit dieser Fragen und vielen Details dazu haben sich angehende Forstwirtschaftsmeister ein Jahr lang in Hachenburg beschäftigt. Im Anschluss an die Prüfungen fand für die 17 Absolventen eine gemütliche Feierstunde mit Ehrengästen am Waldbildungszentrum statt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.