Neue Bob-Anschubanlage eingeweiht: Hachenburg hofft auf viele Wintersporterfolge

Auf großes Zuschauerinteresse stieß am Sonntag die Einweihung der neuen Bob- und Skeleton-Anschubanlage im Hachenburger Löwenrevier. Ab sofort können die Athleten hier im Sommer trainieren, um im Winter, in der Wettkampfsaison, möglichst schnell in die Eiskanäle zu kommen. Foto: Röder-Moldenhauer