Nasenbeinbruch und Schnittverletzungen: Polizeieinsatz nach Schlägerei in Montabaur

i Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance / Karl-Josef Hi

Eine größere Schlägerei in der Alleestraße in Montabaur hat in der Nacht auf Sonntag gegen 0.10 Uhr mehrere Polizei- und Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Beteiligt seien sieben bis zehn Personen gewesen – einige von ihnen wurden schwer verletzt.