Das Gebäude des neuen Bürger- und Kulturzentrums in Höhr-Grenzhausen war nahezu fertig, die Möbel waren gestellt. Außen arbeiteten die Garten- und Landschaftsbauer, und in der kommenden Woche sollten Musikschule und Kinderhort starten. Doch in der Nacht von Montag, 19. Februar, auf Dienstag, 20. Februar, lief mehrere Stunden lang Wasser vom ersten Stock durch Decken und Treppenhaus ins Erdgeschoss und richtete massiven Schaden an.