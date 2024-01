Koblenz/Höhr-Grenzhausen

Nach Überfall auf Sparkasse in Höhr-Grenzhausen: Polizei fahndet mit Foto nach Bankräuber

Höhr-Grenzhausen. Das Polizeipräsidium Koblenz hat nach dem bewaffneten Raubüberfall am Donnerstag, 4. Januar, auf die Sparkasse Westerwald-Sieg in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen nun eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben. Zu sehen ist unter anderem ein Foto mit der Rückenansicht des Täters.