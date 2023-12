Nach Sturm überm Westerwald: Stromausfälle und Störungen in 180 Ortsgemeinden

Das Sturmtief „Zoltan“ hat die Monteursbereitschaft sowie die Netzleitstelle der Energienetze Mittelrhein (enm) in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Atem gehalten.

Foto: Nicolas Armer/picture alliance / dpa

Zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 2.30 Uhr am Freitag kam es zu zahlreichen Stromausfällen im gesamten Netzgebiet. In der Regel waren dabei entwurzelte Bäume und herumfliegende Äste in Oberleitungen gefallen und hatten dadurch Kurzschlüsse verursacht.

Insgesamt verzeichnete der Netzbetreiber Störungen bei 180 Ortsnetzstationen. Eine Ortsnetzstation versorgt meist ein kleines Dorf, sodass unterm Strich etwa 20.000 Haushalte zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten waren. Schwerpunkt der Versorgungsunterbrechungen war der Westerwaldkreis. Dort waren Anschlüsse vor allem in den Verbandsgemeinden Bad Marienberg, Ransbach-Baumbach, Wallmerod, Höhr-Grenzhausen, Westerburg, Selters und Wirges betroffen.

Außerhalb des Westerwaldkreises kam es unter anderem zu Störungen in Bendorf, Kobern-Gondorf und Bassenheim. Die Behebung der Störungen erfolgte unter erschwerten Bedingungen, da es oft aufgrund des anhaltenden Sturms gefährlich war, betroffene Oberleitungen aufzusuchen. In den meisten Fällen gelang es den Netzexperten aber, die Ausfallzeit auf rund eine Stunde zu begrenzen. Gegen 2.30 Uhr am Freitag waren die Stromausfälle im enm-Netzgebiet im Wesentlichen wieder beseitigt.

Derzeit bewerten die Fachleute die eingetretenen Schäden und bereiten die notwendigen Reparaturarbeiten vor.