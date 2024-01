Stille liegt über dem Wohngebiet an der Elgendorfer Straße in Montabaur. Ein rot-weißes Absperrband flattert im Wind. Der Regen spiegelt die Stimmung wider, die über der Schusterstadt liegt. Die Menschen sind entsetzt, betroffen von dem, was sich in der Ruhrstraße am Donnerstag abgespielt hat: Vier Menschen sind tot. Ein Mann hatte er seine Familie und dann sich selbst getötet. Die Ermittlungen zur Gewalttat laufen auf Hochtouren.