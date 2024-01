Fröhlich gluckst die Kleine, streckt ihr zartes Händchen aus: Milana ist gerade erst ein Jahr alt – das ukrainische „Wäller-Helfen-Baby“, das am 5. Januar 2023 in Hachenburg zur Welt kam. Im sechsten Monat war Milanas Mutter mit ihr schwanger, als sie mit einem Sohn im Kindergartenalter aus der Ostukraine flüchtete. Wie geht es der kleinen Familie heute, die durch den russischen Angriffskrieg so viel mehr verloren hat als ihre Heimat?