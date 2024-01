Plus Montabaur Nach Familiendrama in Montabaur: Spezialkräfte finden drei Leichen in Wohnhaus Kräfte des Spezialeinsatzkommandos haben am Donnerstagmittag in einem Wohnhaus in Montabaur drei Leichen, darunter ein Kind, gefunden. Der mutmaßliche Täter sei schwer verletzt worden. Was bisher bekannt ist. Von Maja Wagener, Andreas Egenolf

Eine „Person in einem psychischen Ausnahmezustand“ hat am Donnerstag, 25. Januar, einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Unweit eines Gebäudes des Mobilfunkanbieters 1&1 an der Ruhrstraße in Montabaur hatte sich ein Mann in einem Wohnhaus verschanzt. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) stürmte gegen Mittag das Wohnhaus. Die Einsatzkräfte fanden im Haus einen Schwerstverletzten, den mutmaßlichen ...