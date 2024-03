Plus Nistertal

Nach Automatensprengung: SB-Center der Westerwald Bank in Nistertal ist völlig zerstört

Von Nadja Hoffmann-Heidrich

i Unbekannte Geldautomatensprenger haben in der Nacht zu Samstag an einem SB-Automaten in Nistertal zugeschlagen. Foto: Nadja Hoffmann-Heidrich

Am ersten Werktag nach der Geldautomatensprengung in der Hornisterstraße im Gewerbegebiet Nistertal hat die Westerwald Bank als Eigentümerin des Automaten auf Anfrage unserer Zeitung weitere Details mitgeteilt. Demnach jagten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag gegen 4 Uhr einen Geldausgabeautomaten in dem SB-Center in die Luft. Dabei entstand in der Filiale ein Schaden von rund 50.000 Euro.