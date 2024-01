Plus Hachenburg Nach angekündigter Parteiunabhängigkeit: CDU Hachenburg ist von Stefan Leukel enttäuscht Kommunalpolitischer Paukenschlag: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel (CDU) bei der anstehenden Wahl im Juni als parteiunabhängiger Bewerber und nicht mehr als christdemokratischer Kandidat antreten will. Dazu hat er bereits am 6. Januar mit einigen Mitstreitern einen Verein gegründet (wir berichteten).

Nun hat sich die CDU in Stadt und Verbandsgemeinde Hachenburg in Person der Ortsvorsitzenden Pia Hüsch-Schäfer und des Gemeindeverbandsvorsitzenden Karl-Heinz Boll zu Wort gemeldet. Beide, so machen sie in ihrer Pressemitteilung unmissverständlich klar, sind „über den überraschenden Schritt von Stadtbürgermeister Stefan Leukel und weiterer CDU-Ratsmitglieder zu einem Beitritt und der aktiven ...