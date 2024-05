Plus Hundsangen Mutig und angekommen: Odyssee führt zum eigenen Dönerladen in Hundsangen Von Saskia Schöneberg i Nach einer Odyssee hat Ezz Eddin Khalifeh (im Bild) mit seinem Bruder Abdulrazzak in Hundsangen eine Heimat gefunden. Foto: Saskia Schöneberg Ezz Eddin und Abdulrazzak Khalifeh sind vor ungefähr neun Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Nachdem sie angekommen sind, liefen sie viele Stationen ab, bis sie schließlich in Hundsangen ihren eigenen Dönerladen aufmachten. Lesezeit: 2 Minuten

Im Jahr 2014 reiste Ezz Eddin Khalifeh in die Türkei. Ein Grund war es, sich vor dem Krieg zu retten. Ein anderer war, dass sein Vater ein zweites Standbein in einem anderen Land haben wollte, falls sich die Lage in Syrien für sie verschlechtern würde. Sein Bruder kam ihm einige ...