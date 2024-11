Musikalischer Schulterschluss für den Frieden: Konzerte in Siershahn und Alpenrod

Beim Friedenskonzert am Samstagabend in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Siershahn begeisterten zwei Kirchenchöre, ein Blasorchester und ein Kinderchor mit Werken der Klassik und der Romantik bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen die Zuhörer im vollen Gotteshaus. Foto: Hans-Peter Metternich