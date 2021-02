Ob an Wanderwegen, in Fußgängerzonen oder auch am Straßenrand – an diversen Stellen im Westerwald lassen sich derzeit achtlos entsorgte Corona-Masken finden. Und gefühlt werden es immer mehr. Deshalb stellt sich die Frage: Werden illegal entsorgte Mund-Nase-Bedeckungen zum Müllproblem? Und welches gesundheitliche Risiko geht von ihnen aus? Unsere Zeitung hat nachgefragt.