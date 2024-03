Plus Montabaur Montabaurer Stadtrat plant Investitionen in Rekordhöhe: Straßen, Sport und Stadtentwicklung im Fokus Von Maja Wagener i Treffpunkte für Bürger sind ein Schwerpunkt bei den Investitionen im Haushaltsplan der Stadt Montabaur, zum Beispiel die laufende Sanierung der Dorfgemeinschaftshalle in Elgendorf. Foto: Stadt Montabaur/Christina Weiß Lesezeit: 3 Minuten „Dieses Jahr haben wir einen absoluten Rekord an Investitionen für die Zukunft“, führte Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland (CDU) vor dem Rat in die Haushaltsdebatte ein. 15.000 Einwohner habe die Schusterstadt mit allen zugehörigen Gemeinden inzwischen, Tendenz moderat steigend, davon rund 11.600 sind sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, und Einnahmen von insgesamt 75,8 Millionen Euro. Geld, um Sanierungsstau abzubauen.

Mit Steuereinnahmen von 63,8 Millionen Euro sei die Steuerkraft dreimal so hoch wie im Landesdurchschnitt, bemerkte Wieland. Dabei seien die Gewerbesteuereinnahmen am höchsten. 2,7 Millionen Euro sei die Stadt Montabaur schließlich beim Jahresergebnis im Plus. Dem stehen Investitionen in Höhe von 25,9 Millionen Euro entgegen. Dabei gebe es einen Finanzierungsbedarf ...