Montabaur treibt Bewerbung um Gartenschau voran: Wissen und Ideen der Bürger nutzen

Auf Verkehrskreiseln, wie dem in der Elgendorfer Straße, blüht den Montabaurern schon was. Bürger, Wirtschaft, Politik und andere Akteure werden aber sicher noch reichlich Entwicklungspotenzial auftun, das in die Bewerbung um die Landesgartenschau 2032 einfließen kann. Foto: Katrin-Maue-Klaeser